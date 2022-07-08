Сеул, 8 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 7 июля среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 37%, что на 6% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 49% респондентов. Показатель вырос на 7%.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 41%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 30%.

Отметим, что Юн Сок Ёль находится на посту президента около 2 месяцев.

Между тем уровень поддержки политики Пак Кын Хе упал ниже 40% через 1 год и 10 месяцев после того, как она вступила в должность президента, у Мун Чжэ Ина — через 2 года 5 месяцев.