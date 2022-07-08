Париж, 8 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон просит депутатов большинства «быть в постоянной предвыборной кампании», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Президент Франции выступил перед депутатами большинства. Признавая «весьма нетипичную политическую ситуацию», Эммануэль Макрон призвал депутатов «быть в постоянной предвыборной кампании».

«Передо мной большинство готово работать, реформироваться, расширяться», — заявил глава французского государства, попросив депутатов «услышать оппозицию, чтобы работать вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции на одной из центральных улиц города Гренобля полицейские застрелили мужчину, вооруженного автоматом.

Читайте также: Во французском Гренобле мужчина с автоматом был застрелен полицией