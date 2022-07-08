Уфа, , 09:22 — REGNUM Около 700 млн рублей намерены направить на расширение производства сухих строительных смесей в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Строительная площадка Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Сообщается, что 7 июля в Уфе прошло заседание межведомственной инвестиционной комиссии на площадке предприятия, основным видом деятельности которого является производство строительных материалов. Участникам заседания был представлен проект расширения действующего производства за счет увеличения площади земельного участка и открытия дополнительных производственных линий.

Сообщается, что крупный производитель сухих строительных смесей, пазогребневых плит, керамзита и керамзитовых блоков в Башкирии поставляет продукцию в Татарию, Московскую, Свердловскую, Оренбургскую, Челябинскую и Ульяновскую области. Предприятие имеет собственные карьеры керамзитовых высокопластичных глин, строительного песка, песчано-гравийной смеси, а также гипсовый карьер.

Отмечается, что глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев ознакомился с производственными мощностями предприятия. Он выразил поддержку этому инвестиционному проекту.

«Компания активно развивается. Стабильная заработная плата на предприятии. Есть вопрос о дальнейшем развитии производства. Предприятию необходимо практически в два раза увеличить имеющиеся площади, закупить новое оборудование. Инвестиции планируются на сумму порядка 700 млн рублей. Мы окажем содействие в расширении земельного участка и в целом в реализации проекта», — приводит пресс-служба слова мэра города.