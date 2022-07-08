Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM На севере Южно-Сахалинска создадут агропромышленный парк, который поможет островному региону достичь более высокого уровня продовольственной безопасности. 8 июля стройплощадку посетил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Овощи (сс)Simm

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В первой очереди планируется построить транспортную и инженерную инфраструктуры, оптово-распределительный центр по хранению продукции мощностью 15 тыс. тонн, производственный корпус по переработке сельхозпродукции, овощехранилище.

Уже во второй очереди в парке возведут торгово-выставочный комплекс с зоной торговли, фудкортом, площадкой для гастрономических фестивалей, выставок и ярмарок.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедшего в Хабаровске 6 июля заседания совета под руководством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, на котором обсуждались вопросы продовольственной безопасности и импортозамещение, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил о прочной продовольственной безопасности островного региона России.