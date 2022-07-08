Пекин, 8 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Власти Китая приняли меры по решению проблем, связанным с исполнением центрального бюджета страны, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

На исполнительном заседании Госсовета КНР были приняты меры по устранению проблем, выявленных в ходе проверок исполнения центрального бюджета и других бюджетных доходов и расходов.

На совещании, состоявшемся 6 июля под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, также было принято решение упорядоченно продвигать использование электронных лицензий и сертификатов для стимулирования жизнеспособности субъектов рынка.