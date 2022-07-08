Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:17 — REGNUM В Республике Алтай по решению суда в собственность государства будет возвращено более 100 га леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее в ходе проверки сотрудники природоохранной прокуратуры выявили нарушения в сфере использования лесов. Как оказалось, из 20 участков, принадлежащих компании «Кайтанак» 12 имеют пересечение с землями лесного фонда. В результате в собственности юрлица незаконно оказались 100 га леса.

В связи с этим надзорное ведомство направило иск в суд с требованием признать отсутствующим права собственности фирмы на части участков, покрытых лесов. Судебный процесс длилось около полугода.

«21.06.2022 года разбирательство закончилось вынесением положительного решения и полным удовлетворением судом исковых требований природоохранной прокуратуры», — отметили в прокуратуре.