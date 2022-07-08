Киев, , 09:17 — REGNUM С просьбой не передавать России турбины для газопровода «Северный поток» обратился Киев к властям Канады. Об этом 8 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в украинском минэнерго.

Украинские грабли Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как заявил украинский чиновник, антироссийские санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом.

«Если, не дай бог, это решение о передаче турбины будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Канады планируют вернуть Газпрому турбину для газопровода «Северный поток», ремонт который проводился на территории страны.