Казань, 8 июля 2022, 11:00 — REGNUM Четверых телефонных мошенников задержали в Казани по подозрению в хищении более 12,7 млн рублей у матери погибшего в ходе специальной военной операции РФ на Украине военнослужащего из города Гремячинска Пермского края. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенничество по телефону
Мошенничество по телефону
Epp.genproc.gov.ru

Установлено, что в мае 2022 года женщине позвонили неизвестные и представились банковскими работниками. Под предлогом утечки данных они сообщили пострадавшей о необходимости застраховать ее счета. Женщина в течение нескольких дней снимала небольшие суммы и переводила на указанные злоумышленниками абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Всего мошенникам было переведено свыше 12,7 млн рублей. Сумма включала в себя выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения и взятые в кредит деньги. Спустя какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления в Казани были задержаны четверо местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. Злоумышленники арендовали квартиру и организовали в ней штаб, из которого координировали действия по обналичиванию и переводу денег на подконтрольные счета. При обыске обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани трое злоумышленников через посредников получили 4,8 млн рублей от родственников двоих мужчин, которые осуждены за особо тяжкие преступления. Они обманули потерпевших, сообщив им, что деньги нужны для решения вопроса о смягчении назначенного наказания осужденным путем оплаты услуг адвоката и дачи взятки должностным лицам судебной системы.

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