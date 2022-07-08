Казань, 8 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Четверых телефонных мошенников задержали в Казани по подозрению в хищении более 12,7 млн рублей у матери погибшего в ходе специальной военной операции РФ на Украине военнослужащего из города Гремячинска Пермского края. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Установлено, что в мае 2022 года женщине позвонили неизвестные и представились банковскими работниками. Под предлогом утечки данных они сообщили пострадавшей о необходимости застраховать ее счета. Женщина в течение нескольких дней снимала небольшие суммы и переводила на указанные злоумышленниками абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Всего мошенникам было переведено свыше 12,7 млн рублей. Сумма включала в себя выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения и взятые в кредит деньги. Спустя какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления в Казани были задержаны четверо местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. Злоумышленники арендовали квартиру и организовали в ней штаб, из которого координировали действия по обналичиванию и переводу денег на подконтрольные счета. При обыске обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани трое злоумышленников через посредников получили 4,8 млн рублей от родственников двоих мужчин, которые осуждены за особо тяжкие преступления. Они обманули потерпевших, сообщив им, что деньги нужны для решения вопроса о смягчении назначенного наказания осужденным путем оплаты услуг адвоката и дачи взятки должностным лицам судебной системы.

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