Артёмовский, Свердловская область, , 09:15 — REGNUM В Артёмовском Свердловской области сотрудника одного из санаториев-профилакториев наказали за дискриминационные требования, содержавшиеся в объявлении о вакансии. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Kakprosto.ru

Учреждение искало уборщика. В объявлении были указаны такие требования, как достижение возраста 18 лет и отсутствие вредных привычек.

В результате прокурорского реагирования эти требования были удалены. А в отношении специалиста по кадрам возбудили административное дело. Мировой суд оштрафовал его на три тысячи рублей.