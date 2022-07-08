Москва, 8 июля 2022, 09:14 — REGNUM Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна, заявил 8 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-подхода.
Министр добавил, что Украина должна, если речь об украинском зерне, разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов обвинил европейские страны в том, что они ставят народ Украины на грань вымирания, вывозя зерно из этой страны.
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