Москва, , 09:14 — REGNUM Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна, заявил 8 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-подхода.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами», — заявил Лавров.

Министр добавил, что Украина должна, если речь об украинском зерне, разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря».

«Украина — Россия — Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов и далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов обвинил европейские страны в том, что они ставят народ Украины на грань вымирания, вывозя зерно из этой страны.

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