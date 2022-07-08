Пермь, , 09:12 — REGNUM В Пермском крае завершили расследование уголовного дела о двойном убийстве и поджоге дома. Материалы передают в суд, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд 1dzer.ru

Следствием установлено, что в деревне Осенцы Пермского района в марте 2022 года пермяк в кампании малознакомых мужчин употреблял спиртные напитки. Произошла ссора. Во время конфликта агрессивный гражданин нанес смертельные ножевые ранения двум собутыльникам. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг дом.

По делу проведено свыше десяти экспертиз. Объём уголовного дела составил шесть томов.