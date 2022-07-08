Грозный, 8 июля 2022, 09:10 — REGNUM Брошенный при бегстве украинской армии американский автомобиль «Хаммер» будет помещен в музей, где станет экспонатом, демонстрирующим беспомощность армии США. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, выложив в своем Telegram-канале видео бронированной машины с развевающимся на ней флагом полка «Ахмат».
Напомним, Рамзан Кадыров и раньше заявлял о том, что США и их союзники направляют для Украины списанную технику и вооружение, которые практически не используется украинскими военными и становятся трофеями чеченских бойцов.
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