Вашингтон, 8 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Бывший сотрудник криптовалютного кредитора Celsius Network подал иск против компании, утверждая, что она лгала о контроле рисков и использовала средства клиентов для манипулирования рынками цифровых активов, сообщает 8 июля Financial Times.

Profitzone.ru Пирамида

Бывший управляющий Celsius по денежным операциям и основатель финансового агрегатора KeyFi Джейсон Стоун назвал Celsius пирамидой и заявил, что компания отказалась выплатить ему миллионы долларов, которые задолжала.

В июне Celsius заморозила свои активы, сославшись на «экстремальные рыночные условия». Ряд других важных игроков отрасли, включая сингапурский хедж-фонд Three Arrows Capital и канадскую брокера Voyager digital, подали заявления о банкротстве в связи с обвалом рынка.

Иск Стоуна подан в суд штата Нью-Йорк вечером 7 июля и требует от криптовалютного кредитора возмещения убытков. В иске утверждается, что Celsius не смог выплатить деньги вкладчикам, так как не хеджировал свои инвестиции, хотя обещал это сделать.

В иске также критикуются методы бухгалтерского учета Celsius, включая учет некоторых депозитов в долларах США, несмотря на то, что выплаты клиентам осуществлялись в криптовалютах, и создание «дыры» в балансе в размере $100-200 млн, которую компания не смогла объяснить.

В иске также говорится, что Celsius использовал средства клиентов для «манипулирования рынками криптоактивов в своих интересах».