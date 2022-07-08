Бали, Индонезия, 8 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Индонезии и Южной Кореи согласились с тем, что усилия по восстановлению глобальных цепочек поставок, особенно продуктов питания и удобрений, являются одной из важных повесток дня, которые необходимо обсудить на встрече министров иностранных дел G20, сообщает Antara.

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Согласно заявлению министерства иностранных дел Индонезии, главы двух стран провели двустороннюю встречу на полях серии встреч министров иностранных дел стран G20.

Основная встреча министров иностранных дел «Большой двадцатки» состоится 8 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, встречи с главами МИД Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии запланированы у министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях саммита глав МИД стран G20, который проходит на индонезийском острове Бали.

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