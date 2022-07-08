Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола собрания жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Проверка документов Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным надзорного ведомства, речь идёт о прошлогоднем февральском протоколе внеочередного общего собрания собственников жильцов одной из многоэтажек по улице Фабричной в посёлке ЧНФ (Чулочно-носочной фабрики). Правоохранители считают, что данный документ касался решения об утверждении размера взноса на капитальный ремонт сверх минимального.

В прокуратуре полагают, что протокол был подделан, подписи ряда жильцов сфальсифицированы.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа либо его сбыт»).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года стало известно, что в Ульяновске четырёх медработников подозревают в изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19.

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