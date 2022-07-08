Ульяновск, 8 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Карсунском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола собрания жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка документов

По данным надзорного ведомства, речь идёт о прошлогоднем февральском протоколе внеочередного общего собрания собственников жильцов одной из многоэтажек по улице Фабричной в посёлке ЧНФ (Чулочно-носочной фабрики). Правоохранители считают, что данный документ касался решения об утверждении размера взноса на капитальный ремонт сверх минимального.

В прокуратуре полагают, что протокол был подделан, подписи ряда жильцов сфальсифицированы.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа либо его сбыт»).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года стало известно, что в Ульяновске четырёх медработников подозревают в изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19.

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