В Ульяновской области завели дело после проверки протокола по капремонту
Ульяновск, 8 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Карсунском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола собрания жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, речь идёт о прошлогоднем февральском протоколе внеочередного общего собрания собственников жильцов одной из многоэтажек по улице Фабричной в посёлке ЧНФ (Чулочно-носочной фабрики). Правоохранители считают, что данный документ касался решения об утверждении размера взноса на капитальный ремонт сверх минимального.
В прокуратуре полагают, что протокол был подделан, подписи ряда жильцов сфальсифицированы.
На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа либо его сбыт»).
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года стало известно, что в Ульяновске четырёх медработников подозревают в изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19.
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