Москва, , 09:08 — REGNUM Отказ западных министров участвовать в групповой фотосессии саммита G20 вызван их «пониманием вежливости», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров МИД России

Он рассказал, что никого не приглашал фотографироваться, и в зале были все в начале заседания. Лавров отметил, что ему было интересно понять, «чем Запад дышит сегодня».

«Но то, что они G20 использовали не ради тех целей, ради которых она создавалась, это очевидно. Вчера был приветственный прием, они туда не пришли. Но это их желание, понимание протокола, просто вежливости. Я считаю, что все идет, как мы и предполагали, но нас, я уверен, услышали», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров прокомментировал отставку британского премьера Бориса Джонсона словами «ушёл и ушёл».