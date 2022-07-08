Кишинёв, , 09:08 — REGNUM Действующие власти Молдавии вместо того, чтобы выстраивать необходимые республике дружеские отношения с Москвой, проводят последовательную антироссийскую политику. Об этом заявил молдавский экс-президент Игорь Додон на телеканале Publika.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что делает нынешняя власть? Участвует во всех антироссийских шабашах, делает антироссийские заявления, запрещает всё российское, обеспечивает логистику для снабжения украинской армии, и я не исключаю, что в тех фурах может быть оружие», — заявил Додон.

Он отметил, что Москва всегда демонстрировала открытость к переговорам. Экс-президент призвал руководство Молдавии начать договариваться с российской стороной по всем вопросам, которые важны для республики.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о планах получить дополнительное вооружение у НАТО для национальной армии. Она также выражает недовольство нейтральным статусом республики.

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