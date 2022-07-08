Кишинёв, 8 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Действующие власти Молдавии вместо того, чтобы выстраивать необходимые республике дружеские отношения с Москвой, проводят последовательную антироссийскую политику. Об этом заявил молдавский экс-президент Игорь Додон на телеканале Publika.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Что делает нынешняя власть? Участвует во всех антироссийских шабашах, делает антироссийские заявления, запрещает всё российское, обеспечивает логистику для снабжения украинской армии, и я не исключаю, что в тех фурах может быть оружие», — заявил Додон.

Он отметил, что Москва всегда демонстрировала открытость к переговорам. Экс-президент призвал руководство Молдавии начать договариваться с российской стороной по всем вопросам, которые важны для республики.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о планах получить дополнительное вооружение у НАТО для национальной армии. Она также выражает недовольство нейтральным статусом республики.