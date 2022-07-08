Пекин, 8 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Наводнения с начала года причинили Китаю экономический ущерб, соответствующий $9,6 млрд по действующему курсу. Бедствия затронули почти 22 млрд человек, сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям КНР Чжоу Сюэвэнь 8 июля на пресс-конференции.

(сс) 郭友柏 Пекин

Прямой экономический ущерб от наводнений в 2022 году превысил 64,7 млрд юаней. В зоне бедствия оказались более 21,8 млн человек.

«Более 1,23 млн жителей были экстренно эвакуированы, погибли и пропали без вести 40 человек», — добавил Чжоу Сюэвэнь.

Он отметил, что люди стали реже гибнуть из-за наводнений. За последние пять лет количество таких смертей сократилось более чем на 70% относительно среднего значения за предыдущий период.

Чиновник добавил, что наводнения за последние полгода привели к тысячам геологических чрезвычайных ситуаций, в том числе оползней. Чаще всего такие случаи происходили в провинциях Хунань, Гуандун и Цзянси. На геологические катастрофы приходится примерно половина смертей от стихийных бедствий.

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