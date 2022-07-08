Большой Камень, Приморский край, , 09:05 — REGNUM В Приморье вступил в силу приговор в отношении руководителя компании, который обвинялся в хищении более 24 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

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В декабре 2021 года Шкотовский районный суд приговорил фигуранта за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

В суде установлено, что в период с июня 2017 года по июль 2018 года подсудимый руководил строительством жилого микрорайона в городе Большой Камень. При этом он частично не исполнил взятых на себя обязательств по договору генерального подряда и похитил более 24 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество мужчины наложен арест на общую сумму свыше 15 млн рублей.

Фигурант и его адвокат не согласились с приговором и обжаловали его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая позицию участвующего в судебном заседании прокурора, в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель тыла УМВД по Амурской области Михаил Робканов отправлен под стражу по решению Благовещенского городского суда. Его подозревают в превышении полномочий и хищении денег из бюджета.