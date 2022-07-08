Джакарта, , 09:05 — REGNUM Западные страны своими поставками оружия и желания поражения спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, по сути, не позволяют Киеву перейти к мирному процессу. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи глав МИД страны «Большой двадцатки» (G20), которая проходит на Бали (Индонезия).

Сергей Лавров Mid.ru

Как указал глава МИД РФ, коллективный Запад своим желанием поражения России в спецоперации по денацификации, «по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу».

«А заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбёжек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно. Вот эта раздвоенность Запада показывает, что здесь главное — идеология, а не забота об украинских гражданах, об Украине и о европейской безопасности в целом», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил невозможными территориальные уступки Киева в пользу России.