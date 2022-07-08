Новотроицк, Оренбургская область, , 09:04 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области местная жительница стала жертвой мошенничества. Она лишилась почти 3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Желая найти дополнительный заработок, 45-летняя женщина попалась на уловки мошенников. Аферисты предложили заработать посредством торговли на бирже. На деле брокерская биржа оказалась мнимой.

Оренбурженка вложила в игру на бирже 2 782 540 рублей. Для этого 500 тыс. рублей она взяла из своих накоплений, 120 тыс. рублей заняла у знакомых, а также оформила кредиты на сумму 2 162 540 рублей.

Когда деньги закончились, телефоны экспертов оказались недоступны. Новотройчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Последовало заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

«Обещания огромной прибыли в кратчайшие сроки — очевидный признак того, что вас пытаются обмануть. Торговля на бирже всегда несет высокие риски для инвестиций. Не доверяйте яркой и навязчивой рекламе и помните, что информацию об участниках фондового рынка можно легко найти и проверить в интернете (наличие лицензии, полную информацию о компании и так далее)», — подчеркнули в УМВД по Оренбуржью.