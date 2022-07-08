Тюмень, , 09:03 — REGNUM В Тюмени в связи с проведением мероприятий, посвящённых религиозному празднику Курбан-байрам, 9 июля будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Схема объезда перекрытого участка Администрация города Тюмени

Будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге ул. Жданова на участке от ул. Дружбы до ул. Тимуровцев 9 июля с 02:30 (00:30 мск) часов до 06:00 (04:00 мск).

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и учесть схему объезда ул. Павлова, ул. Владимирская, ул. Хусаинова.