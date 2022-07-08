Москва, 8 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон держался за власть ради карьеры, пытался изолировать Россию, а в итоге его партия изолировала его самого. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Борис Джонсон

«Ушёл — и ушёл. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — сказал Лавров.

Он отметил, что Джонсон всей своей деятельностью доказал, что является человеком, который гонится за внешними эффектами и держится за власть ради своей политической карьеры.

Напомним, 7 июля Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании после очередного скандала.

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