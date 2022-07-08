Джакарта, , 09:00 — REGNUM Если страны Запада хотят «победить Россию на поле боя» на Украине, то говорить с ними не о чем, заявил 8 июля глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам заседания G20 в Индонезии.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процесс», — сказал Лавров журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Госдепа США Энтони Блинкен и ряд глав МИД некоторых стран G20 отказались фотографироваться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на традиционной церемонии саммита.

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