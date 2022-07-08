Нью-Йорк, США, 8 июля 2022, 08:59 — REGNUM Иностранные наёмники оказались удивлены боевыми действиями на Украине, пишет газета The New York Times.
По информации издания, даже опытные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им довелось столкнуться.
«Здесь все гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», — приводятся в материале слова бывшего американского военного Брайана.
Иностранные наёмники жалуются, что на передовой им не хватает элементарных вещей, отсутствует прикрытие с воздуха. Неразбериха и множество проблем отпугнули многих желающих воевать на стороне Киева, пишет газета.