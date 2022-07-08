Нью-Йорк, США, 8 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Иностранные наёмники оказались удивлены боевыми действиями на Украине, пишет газета The New York Times.

U.S. Army Europe ВСУ

По информации издания, даже опытные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им довелось столкнуться.

«Здесь все гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», — приводятся в материале слова бывшего американского военного Брайана.

Иностранные наёмники жалуются, что на передовой им не хватает элементарных вещей, отсутствует прикрытие с воздуха. Неразбериха и множество проблем отпугнули многих желающих воевать на стороне Киева, пишет газета.