Баргузинский район, Бурятия, , 08:58 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре лесных пожаров. Возгорания произошли в Баргузинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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Причиной возникновения трёх из них стали сухие грозы, один пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. К утру 8 июля все пожары были ликвидированы, новых возгораний в лесах республик нет.

«Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,2 га. С огнём боролись 135 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействована 21 единица лесопожарной техники», — отметили в ведомстве.