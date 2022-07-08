Москва, 8 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени курс американского доллара может колебаться в районе 55-68 рублей за одну единицу валюты США, а к концу 2022 года — укрепится до 75 рублей. Такое мнение 8 июля высказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Как указал экономист, слишком крепкий рубль является для экономики России невыгодным и потому российские власти будут направлять его курс к оптимальным значениям.

«Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — сказал он.

Также Верников уточнил, что в данный момент наблюдается возобновление импорта из «дружественных» стран и восстанавливается потребительское кредитования, в результате чего платежеспособный спрос увеличится. Ка следствие, по мнению экономиста, доллар целесообразно продавать по курсу около 68 рублей, однако осенью он может ещё увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю на торгах в четверг, 7 июля, после нескольких дней уверенного роста.