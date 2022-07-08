Самара, 8 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Тело рабочего извлекли из емкости для хранения нефтепродуктов в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Самарской области.

Publicdomainpictures.net Хранилище нефти

Сообщается, что 7 июля спасатели получили сообщение о том, что на территории АО «Самаранефтепродукт» в Куйбышевском районе города на ул. Эльтонская 10 при проведении технических работ на дно емкости для хранения нефтепродуктов упал мужчина.

Отмечается, что высота резервуара составляет 15 метров, в результате рабочий получил не совместимые с жизнью травмы.

Сообщается, что во время спасательных работ для защиты от ядовитых паров сотрудники спасательного ведомства использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания.

«Трое спасателей с автономными дыхательными аппаратами проникли в резервуар через технический люк, расположенный у основания емкости. На носилках погибшего вынесли за пределы емкости и передали сотрудникам полиции», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело по факту травмирования рабочего.