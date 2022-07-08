Сеул, , 08:56 — REGNUM Министр юстиций Южной Кореи Хан Дон Хун получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, коронавирус был выявлен по результатам ПЦР-теста, сделанного после возвращения из США.

Уточняется, что до 13 июля министр будет работать в удаленном режиме в соответствии с обязательным семидневным карантином для людей с COVID-19.

Напомним, что Хан Дон Хун посетил Вашингтон и Нью-Йорк в рамках своей восьмидневной поездки, направленной на укрепление сотрудничества в области расследований и обмена информации со следственными органами США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 19 323 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 471 172.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили почти 20 тыс. зараженных коронавирусом