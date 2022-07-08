Сеул, 8 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Министр юстиций Южной Кореи Хан Дон Хун получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По их словам, коронавирус был выявлен по результатам ПЦР-теста, сделанного после возвращения из США.

Уточняется, что до 13 июля министр будет работать в удаленном режиме в соответствии с обязательным семидневным карантином для людей с COVID-19.

Напомним, что Хан Дон Хун посетил Вашингтон и Нью-Йорк в рамках своей восьмидневной поездки, направленной на укрепление сотрудничества в области расследований и обмена информации со следственными органами США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 19 323 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 471 172.

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