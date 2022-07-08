Кемерово, 8 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области на неделе с 30 июня по 6 июля приостановлены работы на четырёх угольных предприятиях. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

hangela Шахта

Так, на четверо суток введён запрет на ведение доставочных работ машинами на одном из участков шахты «Сибирская» — за неосуществление контроля рудничной атмосферы. Запрещены некоторые работы и на «Распадской» — за нарушения при креплении горной выработки. Приостановлены выработки в шахте «Южная» — за нарушения в работе системы аэрогазового контроля.

«5 июля 2022 года на ведение работ в подземных горных выработках шахты, кроме работ по жизнеобеспечению и работ, связанных с устранением нарушений, на угольной шахте «Распадская-Коксовая» после сейсмического события, в результате которого произошла деформация пород кровли и боков выработки вентиляционного штрека 3-2-1. Решение суда — 90 суток», — уточнил Виль в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сегодня, 8 июля, во время поисково-спасательной операции на шахте «Распадская-Коксовая» умер один из горноспасателей. Отметим, что во время аварии в шахте 5 июля погибли двое горняков. Поиски тела одного из них продолжаются.