Ульяновск, , 08:53 — REGNUM В Ульяновской области произошли очередные травяные пожары, также потушили ещё один лесной пожар. Это следует из данных управления МЧС по региону.

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, 7 июля зарегистрировано пять загораний травы на площади 5,92 гектара.

Помимо этого, потушили лесной низовой пожар в Старотимошкинском участковом лесничестве Барышского района. Площадь возгорания составила 0,57 гектара. На тушение ушло 3,5 часа.

Также подтверждены ещё четыре термические точки, в том числе выявлен неконтролируемый пал сухой травы в Сурском районе и сжигание порубочных остатков в Вешкаймском районе.

Напомним, 6 июня минприроды Ульяновской области заявляло, что с начала сезона потушили 11 лесных пожаров, основная причина — нарушение населением правил пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области регулярно выезжают на тушение сухой травы. В частности, 6 июля потушили шесть травяных пожаров, 5 июля — три загорания сухой травы, 3 июля — пять.