Кишинёв, , 08:53 — REGNUM Жители Молдавии могут потерять страну, если позволят действующей власти продолжать руководить республикой. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон на телеканале Publika.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемые граждане, неужели вы готовы терпеть ещё три года этот беспредел? Здесь будет пепелище. Мы просто потеряем страну», — сказал находящийся под домашним арестом Додон.

Экс-президент раскритиковал руководство страны за антироссийскую политику, а также заявил, что республику могут втянуть в конфликт с Россией. Он призвал всех объединиться, чтобы вместе спасти Молдавию.

Напомним, Додон ранее заявлял, что хуже действующего режима в Молдавии быть не может, и призвал его «снести». Он призвал разные политические силы объединиться и бороться, лишь бы к власти пришла другая партия, а какая именно, его мнению, не так важно.

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