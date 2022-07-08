Каа-Хемский район, Тыва, 8 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 59-летний местный житель по обвинению в убийстве, совершённом более 30 лет назад. Обвинительное заключение утвердил зампрокурора республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, в октябре 1991 года фигурант распивал спиртное со своим знакомым в одном из домов села Бурен-Хем. В ходе возникшего конфликта, он топором избил собутыльника до смерти.

«Преступление раскрыто оперативными сотрудниками полиции. Уголовное дело расследовано СУ СК Российской Федерации по Республике Тыва», — отметили в прокуратуре.