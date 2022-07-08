Токио, 8 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. США призвали Японию усилить давление на криптовалютные биржи и майнеров страны, чтобы заставить их разорвать связи с Россией. Таким образом они рассчитывают еще больше финансово изолировать РФ от внешнего мира, сообщает 8 июля Financial Times.

Криптовалюта

Запрос американских дипломатов был адресован нескольким из 31 официально лицензированных криптовалютных бирж Японии, которые пока еще работают в России, по словам осведомленных источников. Дипломаты попросили Токио принять меры для прекращения операций по майнингу криптовалюты в Иркутской области.

В этом регионе благоприятные условия для майнинга, поскольку относительно низкие температуры требуют меньше охлаждения, а также из-за наличия дешевой гидроэлектроэнергии.

В ответ на запрос представители Агентства финансовых услуг (FSA) Японии вновь потребовали от японских бирж разорвать все оставшиеся контакты.

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон и его союзники «едины в нашей решимости призвать Россию к ответу». «Мы продолжим оценивать эффективность наших мер и готовы принять дальнейшие меры», —сказал представитель госдепартамента.

После начала операции России на Украине администрация премьер-министра Фумио Кисиды старается не отставать от США и их союзников в вопросах санкций против России и минимизировать участие японского бизнеса в стране.