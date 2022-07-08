Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:51 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 37-летнюю женщину осудили за убийство человека. Об этом сообщает старший помощник главы областного Следственного комитета Александр Шульга.

Суд bloomsberries

По данным следствия, вечером 12 июля 2021 года она распивала спиртное вместе со своими сожителем и братом. С первым у неё возник конфликт. В итоге она нанесла ему смертельное ножевое ранение.

Суд назначил даме девять лет колонии. В пресс-службе областного главка МВД добавили, что компания отмечала день рождения младшего брата женщины.