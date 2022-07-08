Екатеринбург, 8 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Свердловской области отсутствуют безопасные для купания водоёмы. Ни один из них не получил необходимого санитарно-эпидемиологического заключения, сообщили журналистам в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Алексей Колчин ИА REGNUM Птицы на берегу Исети

Специалисты проверили качество воды на 84 водных объектах и 113 контрольных точках. Согласно результатам исследований, 107 отобранных проб не соответствуют допустимым санитарно-химическим показателям. Ещё 36 проб не отвечают микробиологическим показателям. 9 — паразитологическим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года специалисты также не нашли водоёмов, безопасных для купания.