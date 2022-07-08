Москва, 16 июня, 2014, 16:33 — ИА Регнум. Около 600 жителей Гагаузии приняли участие в состоявшемся 15 июня в столице автономии Комрате митинге-протесте против игнорирования руководством Молдавии требований населения Гагаузии. Как сообщили 16 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Исполкома (правительства) Гагаузии, акция была организована общественным движением "Единая Гагаузия", а на митинге выступили члены Исполнительного комитета, депутаты Народного собрания Гагаузии, депутат парламента Молдавии от Компартии Ирина Влах , общественные деятели автономии.

В принятой участниками акции резолюции отмечается, что в решении многочисленных проблем во взаимоотношениях между Гагаузией и Молдавией не наблюдается никакого прогресса. "Несмотря на различные заявления, руководство страны продолжает осуществлять политическое и финансовое ущемление полномочий Гагаузии. Полномочные представители центрального руководства не предпринимают никаких попыток наладить конструктивный диалог по выработке правовых норм, направленных на реализацию полномочий автономии. А так называемые демократические структуры европейского сообщества, формально признавая обоснованность гагаузских требований, воздерживаются от соответствующих рекомендаций молдавским властям, тем самым демонстрируя двойные стандарты. Самым вызывающим является то, что помимо давления на органы власти и руководство Гагаузии, участились случаи дискриминации жителей автономии", - говорится в документе.

"Антигагаузская политика властей, не встречая осуждения европейских партнёров, в своём развитии дошла до попыток создания искусственного паралича власти в автономии и насильственного свержения её действующего руководства, - продолжают авторы резолюции. - Так, 3 июня 2014 года некоторые политические силы, опираясь на "пятую" колонну в автономии, попытались под угрозой применения силы принудить руководителя Народного собрания сложить свои полномочия, для того чтобы нейтрализовать деятельность законодательного органа Гагаузии".

Участники акции категорически отвергли и осудили "необоснованные обвинения жителей Гагаузии в сепаратизме" и потребовали от властей Молдавии прекратить "формирование системы политического террора в отношении жителей региона", а также политическое и финансовое ущемление прав Гагаузии. "Требуем от руководства Молдавии учесть мнение избирателей автономии, выраженных на референдуме 2 февраля (по его результатам 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае утраты Молдавией суверенитета, 98,47% - за вступление в Таможенный союз , и 97,43% - против вступления в ЕС - прим. ИА REGNUM) и отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, запланированное на 27 июня 2014 года. Считаем важным напомнить, что подписание этого документа негативно отразится на экономике государства, а также суверенитете Республики Молдова", - отмечается в документе.

"Призываем всех жителей автономии активно включиться в политические процессы, связанные с предстоящими выборами в парламент Республики Молдова и проводить более целенаправленную разъяснительную работу о роли и месте каждой из представленных в парламенте политических партий в вопросах политического давления и финансового ущемления Гагаузии", - подвели итог авторы резолюции.