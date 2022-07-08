Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстал уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Ему вменяли убийство сожительницы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор Publicdomainpictures.net

Следствием установлено, что причиной убийства стал конфликт между иностранцем и его сожительницей в октябре 2021 года. После оскорблений в свой адрес у молодого человека возник умысел на убийство девушки. Он пришёл в магазин, в котором работал. Там он вооружился ножом и направился в общежитие, где нанёс сожительницы множественные удары ножом. Девушка скончалась на месте происшествия.

Чкаловский районный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.