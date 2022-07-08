Москва, , 08:46 — REGNUM Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти с занимаемого им поста прокомментировал 8 июля российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков ru.m.wikipedia.org

Российский сенатор напомнил, что перед тем, как Джонсон ушёл с поста главы британского правительства, оттуда уволились 50 человек.

«По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете», — пошутил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не повлияет на прочность союза Вашингтона и Лондона.