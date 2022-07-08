Москва, , 08:46 — REGNUM После визита президента Индонезии Джоко Видодо в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 июля состоялись консультации по двусторонней повестке, сообщает МИД России.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным МИД России, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов провел консультации по двусторонней повестке дня с генеральным директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Н. Сваджаей.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов российско-индонезийского взаимодействия, согласовали приоритетные направления дальнейшей совместной работы по углублению политического диалога, наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической и гуманитарной областях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки», которая проходит на острове Бали в Индонезии.

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