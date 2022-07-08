Москва, 8 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. После визита президента Индонезии Джоко Видодо в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 июля состоялись консультации по двусторонней повестке, сообщает МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

По данным МИД России, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов провел консультации по двусторонней повестке дня с генеральным директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Н. Сваджаей.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов российско-индонезийского взаимодействия, согласовали приоритетные направления дальнейшей совместной работы по углублению политического диалога, наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической и гуманитарной областях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки», которая проходит на острове Бали в Индонезии.

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