Уфа, 8 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Десять новых самосвалов на базе «КАМАЗ» грузоподъёмностью 32 тонны поступили на предприятие, основным видом деятельности которого является ремонт автодорог в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

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Сообщается, что новая спецтехника будет перевозить по Башкирии инертные материалы на дальние расстояния.

Отмечается, что в 2021 году предприятие закупило 12 седельных тягачей Mercedes-Benz Arocs 3348 с самосвальными полуприцепами, свыше 50 асфальтоукладчиков, автогрейдеров, экскаваторов, дорожных фрез и катков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии коммунальные службы получили еще 64 новые спецмашины.