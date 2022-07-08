Южно-Сахалинск, , 08:44 — REGNUM Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев при посещении 8 июля строительной площадки нефтегазового индустриального парка в Южно-Сахалинске раскритиковал идею импортозамещения технологий, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Юрий Трутнев Amurobl.ru

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Он считает, что не нужно пытаться скопировать зарубежные технологии. Полпред уверен, что в России и в островном регионе есть специалисты, которые способны создать новые, собственные разработки лучше зарубежных.

«Мы ищем людей, творческие коллективы, которые нужно поддержать, но которые не разберут штуковину и соберут снова и научатся делать запчасти к оборудованию, которое мы купили за рубежом. Нам нужны люди, которые придумают узлы и механизмы, которые будут работать лучше. Ну можно же это делать и люди есть» — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 21 июня началось строительство индустриального парка. На его территории площадью 89 тыс. квадратных метров в столице островного региона разместятся обслуживающие нефтегазовые предприятия.