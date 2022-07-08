Хабаровск, , 08:43 — REGNUM В Хабаровске на набережной, в парках и скверах, в жилых кварталах в честь Дня семьи, любви и верности раздавали белые ромашки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Символ праздника — ромашки Дарья Драй © ИА REGNUM

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Акцию «Подари ромашку» провели участники трудовых отрядов старшеклассников, волонтёры. Вручение цветков сопровождалось рассказами о празднике, а также призывами любить друг друга и хранить крепкие отношения. Примечательно, что старт акции был дан в сквере любви, семьи и верности у памятника святым Петру и Февронии.

В других районах города акция с одноименным названием прошла на жилмассивах, в парках и скверах. В нее были вовлечены школьники, добровольцы и сотрудники районных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с Днём любви, семьи и верности и наградил семьи, являющиеся настоящим примером сохранения супружеских уз и достойного воспитания детей. В церемонии принял участие и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.