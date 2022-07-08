Барнаул, , 08:43 — REGNUM По случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России сегодня, 8 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с праздником. В его обращении сказано:

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с женой Соцсети губенатора Виктора Томенко

«День семьи, любви и верности — один из самых душевных и теплых российских праздников. Он стал доброй традицией и заслуженно получил в этом году государственный статус.

Родные и близкие дают нам заботу, поддержку и внимание, и мы отвечаем им тем же. В семьях хранят и передают из поколения в поколение нравственные, культурные и духовные ценности. Дать ребенку по-настоящему счастливое детство может только крепкая и дружная семья.

От всей души благодарю семейные пары, которые много лет строят отношения на основе уважения и взаимной поддержки. Искренне желаю молодым семьям брать пример с тех, кто долгие годы хранит искренность взаимных чувств, бережет тепло домашнего очага. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и ЛЮБВИ!».

Как сообщало ИА REGNUM, указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года.

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